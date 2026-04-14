Trasferta vietata a tutti i bresciani per la sfida con l' InterU23
Per la partita tra InterU23 e Union Brescia, in programma il 25 aprile all’U-Power Stadium di Monza, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Brescia. Inoltre, sono state adottate misure che impediscono l'accesso ai tifosi bresciani, rendendo la trasferta vietata per i supporters della squadra ospite. La decisione riguarda esclusivamente i residenti nella provincia di Brescia, senza coinvolgere altre aree.
Porte chiuse ai tifosi bresciani. Per la partita InterU23-Union Brescia, in programma il 25 aprile all’U-Power Stadium di Monza, ci sarà il divieto di vendita dei biglietti per tutti i residenti nella provincia di Brescia. Una misura eccezionale, firmata dal Prefetto di Monza e Brianza, che.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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