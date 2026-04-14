Trasferta vietata a tutti i bresciani per la sfida con l' InterU23

Per la partita tra InterU23 e Union Brescia, in programma il 25 aprile all’U-Power Stadium di Monza, è stato disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Brescia. Inoltre, sono state adottate misure che impediscono l'accesso ai tifosi bresciani, rendendo la trasferta vietata per i supporters della squadra ospite. La decisione riguarda esclusivamente i residenti nella provincia di Brescia, senza coinvolgere altre aree.