Tragedia in ospedale | 75enne si ferisce alla gola con una pistola

Nel primo pomeriggio di lunedì 13 aprile, all’interno del reparto di Medicina Generale di un ospedale di San Fermo della Battaglia, una donna di 75 anni si è ferita alla gola con una pistola. L’incidente si è verificato durante un tentativo di suicidio, coinvolgendo direttamente la paziente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la donna in condizioni di emergenza in un’altra struttura ospedaliera.

Il dramma che si è consumato nel primo pomeriggio di lunedì 13 aprile presso il reparto di Medicina Generale dell’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia ha coinvolto una donna di 75 anni, colpita da un colpo d’arma da fuoco durante un tentativo di suicidio. La paziente, già afflitta da una patologia cronica che l’aveva recentemente portata in corsia, è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario e portata in sala operatoria per stabilizzare le sue condizioni dopo la ferita alla gola. La dinamica del gesto avvenuto nel reparto di Medicina Generale. L’episodio, verificatosi nella giornata di ieri, ha scosso profondamente la struttura sanitaria della Asst Lariana.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia in ospedale: 75enne si ferisce alla gola con una pistola Leggi anche: Si ferisce con una lama all'addome, è grave: tragedia sfiorata a Nepi “Non ce l’ha fatta”. Giuseppe in ospedale con la gola tagliata: tragedia, giovanissimoÈ lutto a Villaricca, nella città metropolitana di Napoli, per la morte di Giuseppe Lucarelli. Argomenti più discussi: Si spara nel letto dell'ospedale a Sant'Anna di San Fermo della Battaglia, 75enne in condizioni disperate; Donna di 75 enne si spara nel letto d'ospedale: è grave; Si spara nella sua stanza d'ospedale: gravissima una 75enne; Como, si spara in ospedale: 75enne gravissima. Francesco Emilio Borrelli. . La tragedia di Anna che tra poche ore potrebbe non rivedere più la sua amata figlia di appena tre mesi. - facebook.com facebook Operai morti a Palermo, eseguite le autopsie: la tragedia ricostruita in 3D x.com