Tragedia a Reno Centese | 15enne investito da un camion va in rianimazione

Nella prima mattinata di ieri, intorno alle 6:30, a Reno Centese, un quindicenne è stato investito da un autocarro mentre si stava dirigendo verso la fermata dell’autobus. L’incidente ha portato il giovane in condizioni critiche e ora si trova in rianimazione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente. La comunità si stringe intorno alla famiglia del ragazzo in questo momento difficile.

Un tragico incidente stradale ha colpito la comunità di Reno Centese nella prima mattinata di ieri, intorno alle 6:30, quando un quindicenne è stato travolto da un autocarro mentre si dirigeva verso la fermata dell’autobus. Il giovane, studente di un istituto superiore a Ferrara, è stato trasportato d’urgenza presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Anna di Cona, dove le sue condizioni cliniche sono attualmente critiche e caratterizzate da una prognosi riservata. La dinamica del sinistro lungo la Statale 468. Il percorso quotidiano del ragazzo, che ogni mattina intorno alle 6:30 percorre lo stesso tragitto per prendere la corriera diretta in città, si è trasformato in una tragedia su via Correggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Reno Centese: 15enne investito da un camion va in rianimazione Leggi anche: Ferrara, studente di 15 anni investito da un camion mentre va a scuola, è gravissimo Reno Centese, lutto improvviso: 50enne muore in incidente stradale.Reno Centese nel Lutto: Scomparsa Improvvisa di Francesca Paltrinieri Reno Centese piange la scomparsa di Francesca Paltrinieri, 50 anni, avvenuta...