Traffico Roma del 14-04-2026 ore 11 | 30

Il traffico a Roma alle 11:30 del 14 aprile 2026 presentava alcune criticità in diverse zone della città. La rete di informazione sulla mobilità indicava rallentamenti e congestioni in specifici punti, con variazioni nelle condizioni di circolazione rispetto alle ore precedenti. Il servizio di infomobilità, curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità, forniva aggiornamenti in tempo reale sulla situazione delle strade e sui possibili percorsi alternativi.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico intenso sulla Cassia dalla Giustiniana e la Trionfale sulla Salaria del raccordo in direzione centro rallentamenti sulla tangenziale est tra lo svincolo della 24 e la Castrense in via Serenissima traffico intenso tra la Prenestina e la 24 code sulla Tiburtina in direzione centro traffico intenso su via Ardeatina da via di torricola in direzione raccordo in entrata rallentamenti anche sulla Pontina in entrata tra Mostacciano e la Colombo secondo giorno di lavori sulla rete idrica di viale Liegi con tu la rete trasporto pubblico e la viabilità lavori in corso anche in via Nomentana all'altezza di via tembien https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 14-04-2026 ore 11:30 Traffico Roma del 11-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Ostiense è il percorso del corteo che sfilerà questo pomeriggio... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico regolare in città in tutte le arterie cittadine chiusa... Chegou em Roma Saiba Como Sair do Fiumicino Rápido e Barato Roma ti chiama, ma senza lo stress del traffico! Prenota almeno 2 notti allo Roma camping in town e la navetta A/R per il centro è inclusa. Sì, inclusa davvero: zero costi extra, zero pensieri! Tu goditi Roma tra monumenti, musei e gelati al volo, poi tor - facebook.com facebook #aggiornamento #Roma #viabilità #Atac Festa della Polizia a piazza del Popolo, divieti di sosta e temporanee chiusure al traffico. Da domani le prime limitazioni alla viabilità nell'area interessata dall'evento x.com