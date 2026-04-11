Il 11 aprile 2026 alle 14:30, la rete di informazione sulla mobilità di Roma segnala alcune variazioni nel traffico nella zona di Ostiense. Il servizio, gestito da Licht Verde e Roma Servizi per la Mobilità, fornisce aggiornamenti in tempo reale sulla situazione stradale. La comunicazione riguarda specificamente la viabilità nella zona, senza ulteriori dettagli sui motivi o eventuali interventi in corso.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Ostiense è il percorso del corteo che sfilerà questo pomeriggio a partire dalle 15 manifestazione che avrà effetti sulla viabilità con possibili limitazioni al traffico in via di San Gregorio viale Aventino viale della Piramide Cestia già in vigore i divieti di sosta in Piazzale Ostiense via Capo D'Africa via Dei Santi quattro e via di San Giovanni in Laterano tra le 15 e le 18 potranno essere modificati i percorsi di 23 linee del trasporto pubblico veglia per la pace oggi dalle 18 a San Pietro chiusure al traffico sono già in vigore nelle strade vicine tra le altre Borgo Pio via del Mascherino via dei Corridori e via di Porta Angelica strade dove già da questa mattina sono in vigore anche divieti di sosta https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 11-04-2026 ore 14:30

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