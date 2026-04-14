Alle 9:30 del 14 aprile 2026, il servizio di informazione sulla mobilità a Roma segnala le condizioni del traffico in tempo reale. La comunicazione è curata da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, che aggiornano costantemente sulla situazione delle strade nella capitale. La fonte ufficiale fornisce dati sulla circolazione, utili per chi si sposta in città in questa fascia oraria.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità trovati a Roma sul Raccordo Anulare situazione critica In entrambe le carreggiate in interno abbiamo code a tratti tra Bufalotta Tiburtina e più avanti dalla Casilina e l'abbia in esterna Si procede a rilento dalla per bivio per la Roma Napoli con ulteriori incolonnamenti trattore Angela e Tiburtina chiuso sulla A12 roma-civitavecchia allo svincolo dei Monte Romano in entrata e in uscita sulla via Aurelia e per chi proviene da Roma per lavori fino alle 20 di questa sera in provincia di Rieti prevalentemente sulla statale 578 salto cicolana per lavori da.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 14-04-2026 ore 09:30

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Tarquinia, smantellata piazza di spaccio nei boschi: 9 misure cautelari Maxi operazione della Guardia di Finanza tra Lazio, Toscana e Lombardia: traffico gestito come un “call center” della droga https://www.viterbonews24.it/news/tarquinia,-smantellata-piazza - facebook.com facebook