Brabus 900 Rocket Edition la Classe G da 900 Cv

Questa mattina a Milano è stata presentata la nuova Brabus 900 Rocket Edition, una versione speciale della Mercedes-AMG G 63. Soltanto 30 esemplari sono stati messi in vendita, tutti con una potenza di 900 cavalli. La vettura, rivista dal tuner tedesco, si distingue per il design aggressivo e le prestazioni estreme, grazie al motore V8 potenziato. Si tratta di un fuoristrada che unisce lusso e prestazioni da supercar, pensato per chi cerca il massimo in strada e in fuoristrada.

C'è sempre il pericolo quando si parla delle nuove creazioni Brabus di cadere nella ripetitività, vista l'abitudine a eccedere nella preparazione. Ma nel caso dell'ultima, difficile non entusiasmarsi e invidiare i trenta che potranno guidarla (ed esibirla, ovviamente) perché si tratta di qualcosa di diverso anche nella gamma del tuner tedesco. La Brabus 900 Rocket Edition è basata su un veicolo giù sopra la media quale la Mercedes-Amg G63 dell'ultima generazione. Dell'iconica fuoristrada ha mantenuto la linea generale, soprattutto frontale, e il concetto del lusso; ma per il resto è un modello completamente nuovo che ha fatto rispolverare al preparatore di Bottrop (Renania) lo storico nome Rocket.

