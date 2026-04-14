Toscanini al Ponchielli | tra miti moderni e ritmi spagnoli

Sabato 18 aprile alle 20.30, il Teatro Ponchielli ospiterà un concerto della Filarmonica Toscanini. L’evento proporrà un programma che combina musiche ispirate al Mediterraneo e ai ritmi della Spagna. La serata offrirà all’ascolto brani che riflettono influenze diverse, creando un viaggio musicale tra tradizioni e sonorità contemporanee. L’appuntamento si inserisce nella stagione artistica del teatro, attirando appassionati di musica classica e non solo.

Sabato 18 aprile, alle ore 20.30, il Teatro Ponchielli ospiterà la Filarmonica Toscanini per un concerto che promette di trasportare l’ascoltatore tra le atmosfere del Mediterraneo e i colori della penisola iberica. Sotto la direzione di Lü Jia, l’orchestra si esibirà in un programma che vede protagonisti il violinista Charlie Siem e la soprano Mariam Suleiman, offrendo una serata caratterizzata da nuove composizioni e grandi classici della tradizione musicale. Dalla mitologia moderna alla danza spagnola: il percorso del programma. L’evento teatrale inizierà con l’esecuzione di Sacred Goddess, Mother Earth, un brano inedito composto da Silvia Colasanti per la voce di soprano e l’organico orchestrale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Toscanini al Ponchielli: tra miti moderni e ritmi spagnoli I ritmi moderni ridefiniscono l’intrattenimento: le esperienze più diffuse basate su interazioni rapideTempo di lettura: 3 minutiL’evoluzione delle abitudini quotidiane e la progressiva digitalizzazione dei servizi hanno trasformato profondamente il... Macchinisti spagnoli in sciopero per protesta contro i ritmi della linea ferroviariaI macchinisti spagnoli hanno organizzato un sciopero nazionale di tre giorni, dal 9 al 11 febbraio 2026, per protestare contro i ritmi della linea...