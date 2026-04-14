Torino D’Aversa rispolvera i ‘ragazzi terribili’ a centrocampo | il duo Casadei e Gineitis convince! Tutti i numeri

A Torino, l'allenatore ha deciso di rinnovare il reparto di centrocampo puntando su due giovani. Casadei e Gineitis sono stati schierati insieme e hanno mostrato solidità durante la partita, dominando le azioni a centrocampo. La loro collaborazione ha attirato l’attenzione, ricordando le prestazioni di questa coppia già nel primo turno di Coppa Italia contro il Modena, quando avevano retto da soli il reparto.

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