Torino le ultime in vista del Napoli | Gineitis fa il play tentazione Casadei davanti

A Torino, si prepara la sfida contro il Napoli con alcune novità nella formazione. Il tecnico ha annunciato che Gineitis agirà come playmaker e che Casadei potrebbe giocare come trequartista, anche se è abituato a fare la mezzala. La partita è prevista per questa sera alle 20 al Maradona.

Un po' di novità si sono viste, altre potrebbero arrivare. Roberto D'Aversa è sulla panchina del Torino da poco più di una settimana. Sta lavorando su concetti semplici e chiari. Prima di tutto viene l'atteggiamento, la dedizione, la presa di coscienza della realtà e di cosa rappresenti la maglia granata. Poi c'è la tattica, con tratti di continuità rispetto alla precedente gestione e con degli aspetti nuovi. Contro la Lazio se ne sono intravisti alcuni, altri arriveranno presto, magari già stasera al Maradona. Partendo dall'idea che ogni partita ha le proprie peculiarità, perché ad esempio rispetto agli uomini di Sarri "il Napoli gioca diversamente.

