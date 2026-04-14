Top Driver a Molfetta gare virtuali di Formula 1 aperte a tutti gli appassionati di motorsport
A Molfetta, al Gran Shopping, si svolge il Top Driver Italian Championship, una serie di gare virtuali di Formula 1 che si terranno dal 17 al 19 aprile. L’evento, in collaborazione con Reghium Esports, è aperto a tutti gli appassionati di motorsport e offre l’opportunità di vivere le emozioni del racing in un contesto digitale. La manifestazione si svolge nell’arco di un intero weekend, coinvolgendo partecipanti di diverse provenienze.
Al Gran Shopping Molfetta le emozioni del racing con il brivido della Formula 1 saranno protagoniste per tutto il weekend a partire da venerdì 17 aprile fino a domenica 19 con Top Driver Italian Championship in collaborazione con Reghium Esports. L’adrenalina dei Gran Premi arriva nel centro.🔗 Leggi su Baritoday.it
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