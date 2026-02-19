Torta di mele e ricotta | la ricetta del gustoso dessert anche nell' alternativa light

Laura ha preparato una torta di mele e ricotta, sfruttando un ricettario tradizionale. La causa della sua bontà sta nella combinazione di mele fresche e ricotta morbida, che creano un equilibrio di sapori. Recentemente, ha deciso di ridurre lo zucchero e usare latte scremato invece di quello intero, per una versione più leggera. Il risultato è un dolce fragrante e morbido, perfetto anche per chi segue una dieta. La torta può essere gustata a colazione o come merenda nel pomeriggio.

La torta di mele e ricotta è un dolce semplice da realizzare ma ricco di sapore. Anche chi è attento alla linea può concedersela senza sensi di colpa, apportando qualche piccola modifica agli ingredienti per ottenere una variante più leggera, senza rinunciare al piacere di un buon dessert. 1. Come prima cosa sbucciamo le nostre mele e tagliamole a meta privandole dei semi. Poi cuocerle in poca acqua. Coprire di zucchero il fondo della teglia, 26cm, già foderata con carta forno e adagiamo le mele con il lato tagliato verso il basso. 2. Ora separliamo il tuorlo dell'uovo dall'albume e e mescoliamo il tuorlo con il burro, lo zucchero rimasto, lo zucchero vaniglaito, il succo di limone, il formaggio fresco e la ricotta.

TORTA MELE E RICOTTA RICETTA VELOCE SENZA USO DI SBATTITORI

