Torta di mele e ricotta | la ricetta del gustoso dessert anche nell' alternativa light
Laura ha preparato una torta di mele e ricotta, sfruttando un ricettario tradizionale. La causa della sua bontà sta nella combinazione di mele fresche e ricotta morbida, che creano un equilibrio di sapori. Recentemente, ha deciso di ridurre lo zucchero e usare latte scremato invece di quello intero, per una versione più leggera. Il risultato è un dolce fragrante e morbido, perfetto anche per chi segue una dieta. La torta può essere gustata a colazione o come merenda nel pomeriggio.
La torta di mele e ricotta è un dolce semplice da realizzare ma ricco di sapore. Anche chi è attento alla linea può concedersela senza sensi di colpa, apportando qualche piccola modifica agli ingredienti per ottenere una variante più leggera, senza rinunciare al piacere di un buon dessert. 1. Come prima cosa sbucciamo le nostre mele e tagliamole a meta privandole dei semi. Poi cuocerle in poca acqua. Coprire di zucchero il fondo della teglia, 26cm, già foderata con carta forno e adagiamo le mele con il lato tagliato verso il basso. 2. Ora separliamo il tuorlo dell'uovo dall'albume e e mescoliamo il tuorlo con il burro, lo zucchero rimasto, lo zucchero vaniglaito, il succo di limone, il formaggio fresco e la ricotta.🔗 Leggi su Baritoday.it
Torta di crepes e frutta fresca: la ricetta del dessert semplice e gustosoIl 2 febbraio si celebra la Giornata delle Crêpes, un’occasione per gustare un dolce semplice e gustoso.
Torta croccante con mele e mandorle: la ricettaQuesta ricetta di torta croccante con mele e mandorle è ideale per un dessert semplice e gustoso.
TORTA MELE E RICOTTA RICETTA VELOCE SENZA USO DI SBATTITORI
Argomenti discussi: La torta fredda wafer e caffè di Benedetta Rossi ha fatto impazzire tutti: è meglio del tiramisù; Pub, bistrot e cucina raffinata: lo Yorkshire da mangiare di Cime Tempestose; Crc Antella, cena con protagonista lo stinco di maiale; Cento anni di Bice, il Financial Times celebra il ristorante milanese: Da qui è passata la storia.
Torta speziata al cioccolato, mele e noci. Dolce al quadratoPer il decoro, tagliate la mela Royal Gala in 4 spicchi, eliminate il torsolo, tagliatela a spicchietti e poi a metà e cuocetela per 5 minuti con il burro, lo zucchero di canna e un cucchiaino di ... iodonna.it
Torta di mele soffice e veloceLa torta di mele soffice è più di un semplice dolce: è un'icona della pasticceria casalinga, un profumo che sa di casa, di famiglia e di momenti felici. La ricetta della torta di mele che ti ... alfemminile.com
TORTA 5 MINUTI MELE, RICOTTA E AMARETTI si prepara in poco tempo senza frullatore, è alta, soffice e golosa! https://blog.giallozafferano.it/simona68/ricetta-torta-5-minuti-mele-ricotta-e-amaretti/ facebook