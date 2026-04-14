Ticosa Acinque rilancia | Progetto strategico da definire al più presto

Sul futuro dell’area Ticosa prosegue il confronto tra le parti coinvolte. Acinque ha ribadito l’intenzione di portare avanti il progetto e di collaborare con l’ente locale per definire gli interventi necessari. La discussione si concentra sulla definizione di un piano strategico da attuare al più presto, in modo da stabilire le modalità di sviluppo e rinnovamento dell’area.

Prosegue il confronto sul futuro dell’area Ticosa. Acinque ha confermato la propria determinazione a portare avanti il progetto, ribadendo la volontà di realizzare l’intervento in accordo con l’ente locale.In una nota ufficiale, la società ha spiegato di aver avviato “immediatamente un attento.🔗 Leggi su Quicomo.it Ex Ticosa, avanti il progetto: parcheggio, ristorazione e fotovoltaico nel piano di riqualificazioneIl Comune chiude la fase di supporto tecnico-amministrativo per il partenariato pubblico-privato: consulenza da 36.