Ex Ticosa avanti il progetto | parcheggio ristorazione e fotovoltaico nel piano di riqualificazione

L’amministrazione di Como ha avviato il procedimento per la riqualificazione dell’area ex Ticosa, uno dei principali spazi urbani della città. Il progetto prevede la realizzazione di un parcheggio, nuovi spazi per la ristorazione e l’installazione di un impianto fotovoltaico. La procedura amministrativa è in corso e l’area rimane in attesa di ulteriori sviluppi.

Il Comune chiude la fase di supporto tecnico-amministrativo per il partenariato pubblico-privato: consulenza da 36.600 euro per preparare il procedimento Prosegue il percorso amministrativo per la riqualificazione dell'area ex Ticosa a Como, uno dei grandi spazi urbani in attesa di trasformazione da anni. Il Comune ha infatti concluso una fase importante del procedimento legato alla proposta di partenariato pubblico-privato che riguarda l'area. L'intervento previsto punta a trasformare l'ex comparto industriale con nuove funzioni e infrastrutture. Nei documenti ufficiali del settore opere pubbliche si parla infatti della "riqualificazione area ex Ticosa realizzazione di nuovo parcheggio, area ristorazione, impianto fotovoltaico e riqualificazione della viabilità esterna", elementi che costituiscono l'ossatura della proposta progettuale.