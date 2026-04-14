Tesla rivoluziona l’auto | arriva Grok e il nuovo FSD in abbonamento

Tesla ha annunciato un imminente aggiornamento software che apporterà numerose novità ai propri veicoli. Tra le principali innovazioni ci sono nuove funzioni di guida assistita e l’introduzione di Grok, un sistema di intelligenza artificiale integrato. Inoltre, sarà disponibile un abbonamento per il nuovo Full Self-Driving (FSD), che permette agli utenti di accedere alle funzionalità avanzate del sistema di guida autonoma.

Tesla sta per distribuire un aggiornamento software di vasta portata che trasforma radicalmente l'interazione con i propri veicoli, introducendo nuove funzionalità di guida assistita e l'integrazione dell'intelligenza artificiale Grok. La novità, annunciata tramite il profilo ufficiale X del produttore lunedì scorso, tocca ogni aspetto della gestione digitale dell'auto, dalla sicurezza attiva alla personalizzazione estetica. L'evoluzione del Full Self-Driving e la nuova gestione dei servizi Il c .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tesla rivoluziona l’auto: arriva Grok e il nuovo FSD in abbonamento Leggi anche: Tesla FSD v14.3: guida più fluida e reattiva grazie al nuovo MLIR Tesla avverte: sblocco FSD illegale porta a 2 anni di carcereTesla sta avviando una campagna di avvertimenti diretti verso i proprietari che hanno installato dispositivi non ufficiali per sbloccare la guida... Come funziona l’AI GROK sulla Tesla Fisioterapia Avezzano. . Rivoluziona il tuo benessere con il potere della sinergia! Presso Fisioterapia Avezzano, ti proponiamo l'esclusivo protocollo combinato Tesla + Pressoterapia: una soluzione avanzata pensata per chi desidera il massimo della tonific - facebook.com facebook