Tesla | le luci LED diventano un sistema anti-collisione nel 2026
A partire dal 2026, nei veicoli Tesla verrà introdotto un nuovo sistema di sicurezza attiva che utilizza le luci LED dell’abitacolo come strumento di prevenzione delle collisioni. Questa novità fa parte del più ampio aggiornamento software chiamato Spring Update, che mira a migliorare le funzioni di sicurezza dei veicoli. L’obiettivo è integrare le luci LED nel sistema di prevenzione degli incidenti, fornendo nuove possibilità di assistenza ai conducenti.
Tesla trasformerà l’illuminazione d’abitacolo dei propri veicoli in un sistema di sicurezza attiva per prevenire collisioni, sfruttando il massiccio Spring Update 2026. Attraverso una gestione avanzata del software, le strisce LED precedentemente utilizzate per scopi estetici diventeranno uno strumento di segnalazione visiva periferica per avvisare i conducenti di pericoli imminenti, come ostacoli negli angoli ciechi o pedoni in avvicinamento. Dall’estetica alla prevenzione: la metamorfosi del sistema luminoso. Quello che fino a poco tempo fa era conosciuto dagli appassionati con il termine Rave Cave, ovvero un sistema di luci LED multicolore capace di sincronizzarsi con la musica per creare atmosfera nell’abitacolo, sta per cambiare radicalmente funzione.🔗 Leggi su Ameve.eu
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