I bambini chef e le idee anti spreco Le ricette diventano opere d’arte

Una mostra itinerante porta in scena le ricette dei piccoli chef delle scuole elementari di Origgio, Cerro Maggiore e Cantalupo. I bambini hanno trasformato le ricette in vere e proprie opere d’arte, promuovendo idee contro lo spreco alimentare. La mostra si sposta da città a città, mostrando come anche i più giovani possano imparare a valorizzare il cibo e divertirsi in cucina.

Una mostra itinerante “Arte nel piatto: oltre il buono“ realizzata dagli alunni delle scuole elementari di Origgio, Cerro Maggiore e Cantalupo. E un ricettario anti spreco dal titolo “Meno sprechi, mille sapori“ realizzato da 420 studenti e studentesse delle scuole medie di Uggiate con Ronago, Gerenzano e Lainate. Ha fatto tappa nella scuola media Walter Tobagi di Lainate il progetto “ Cibi che viaggiano, dal campo alla forchetta se lo sprechi che disdetta“ realizzato lo scorso anno scolastico dalla cooperativa sociale Koinè in collaborazione con la direzione generale agricoltura di Regione Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - I bambini chef e le idee anti spreco. Le ricette diventano opere d’arte Approfondimenti su Bambini Chef Non buttare gli avanzi delle Feste, riciclali. Le migliori ricette anti-spreco, buone e genuine Gli avanzi delle festività rappresentano un’opportunità per creare piatti gustosi e sostenibili. Quando le Bmw diventano opere d'arte Le vetture della collezione Art Car di BMW, decorate da artisti partecipanti alla 24 Ore di Le Mans, sono esposte alla rassegna Rétromobile di Parigi. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Bambini Chef Argomenti discussi: I bambini chef e le idee anti spreco. Le ricette diventano opere d’arte; Il Metodo Niko Romito per far mangiare (bene) i bambini in mensa a scuola; Torna a Leini Gioca cucina – Il laboratorio goloso: famiglie e bambini alla scoperta della mensa scolastica; In Abruzzo le mense scolastiche sono stellate con chef Romito. Davide Oldani nella cucina di Antonio Guida per un pranzo speciale. I 2 chef stellati: «Così aiutiamo i bambini con disabilità»Irrefrenabile. Quando si tratta di aiutare i bambini con disabilità, lo chef bistellato Antonio Guida punta dritto all’obiettivo. Il prossimo 16 febbraio riaprirà le porte di casa per un nuovo pranzo ... corriere.it Piccoli chef crescono: ecco i libri per insegnare ai bambini a mettere le mani in pasta«Non giocare con il cibo», si diceva un tempo ai bambini. Un consiglio che oggi suona superato: da quando la cucina è diventata un terreno di esplorazione culturale, educativa e persino identitaria, i ... repubblica.it Divertimento in cucina alla portata dei piccoli chef! Scopri il nostro set Pentoline e Mestoli in Metallo di Kidz Corner, perfetto per stimolare la creatività dei tuoi bambini. Con pentole, padelle e utensili realistici, il gioco è più coinvolgente che mai. Un'idea - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.