Durante l’ultima giornata del girone B della Terza Categoria, un intenso contrasto tra due calciatori ha provocato un intervento immediato dei soccorsi. Uno dei giocatori, colpito violentemente, ha perso conoscenza e si è reso necessario il trasporto in ospedale. L’incidente ha interrotto la partita e ha attirato l’attenzione delle autorità, che stanno indagando sull’accaduto.

Un violento scontro fisico tra due calciatori ha interrotto bruscamente l’ultima giornata di campionato per il girone B della Terza Categoria, trasformando un incontro senza implicazioni di classifica in un caso di cronaca medica e giudiziaria. La scena si è consumata domenica scorsa sul campo sportivo comunale di via Olona a Copiano, dove la squadra di casa era ospite del Marzano, portando alla sospensione immediata della gara al quarantesimo minuto del primo tempo. Il momento critico si è verificato durante una discussione tra due atleti, finita con un colpo sferrato da un giocatore del Marzano al volto di un calciatore del Copiano. Il giovane di 27 anni è crollato al suolo perdendo conoscenza per alcuni istanti a causa della forza dell’impatto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terza Categoria: pugno in campo, un calciatore sviene e finisce in ospedale

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