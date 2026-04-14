Terra Incognita | Marisandra Lizzi porta a Fidenza un percorso tra scrittura corpo e consapevolezza

A Fidenza, si terrà un evento che unisce scrittura, corpo e consapevolezza, condotto da Marisandra Lizzi. Il percorso invita i partecipanti a esplorare le aree meno conosciute dell’esperienza umana, offrendo strumenti per approfondire la propria ricerca personale. La proposta si concentra sull’utilizzo della scrittura e del corpo come mezzi per affrontare il presente e immaginare il domani.