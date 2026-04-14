Terra Incognita | Marisandra Lizzi porta a Fidenza un percorso tra scrittura corpo e consapevolezza
A Fidenza, si terrà un evento che unisce scrittura, corpo e consapevolezza, condotto da Marisandra Lizzi. Il percorso invita i partecipanti a esplorare le aree meno conosciute dell’esperienza umana, offrendo strumenti per approfondire la propria ricerca personale. La proposta si concentra sull’utilizzo della scrittura e del corpo come mezzi per affrontare il presente e immaginare il domani.
Un viaggio dentro le “terre incognite” dell’essere umano, dove la ricerca personale diventa strumento per comprendere il presente e costruire il futuro. È questo il contributo che Marisandra Lizzi porterà a Terra Incognita 2026 – NutriMenti, il festival in programma a Fidenza dal 14 al 19 aprile.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Un filosofo di 26 anni riporta la metafisica nel presente: Marco Cardinale dialoga con Marisandra LizziChe cosa significa davvero essere liberi? È una domanda antica, ma oggi più urgente che mai.
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