A Fidenza si svolge la rassegna 'Terra Incognita', che si terrà per sei giorni. L'evento coinvolge scrittori, scienziati e giornalisti, che si incontrano per discutere di vari temi legati a scienza, cultura, musica e comunità. La manifestazione, alla sua quarta edizione, mira a favorire il confronto tra i partecipanti e a creare occasioni di dialogo e approfondimento.

Sei giorni per uscire dal rumore e tornare a pensare davvero. Tra scienza, cultura, musica e comunità: tutto è pronto per la nuova edizione di Terra Incognita, la rassegna che dal 2019 riunisce scrittori, scienziati e giornalisti per confrontarsi, tessere relazioni e immaginare scenari nel segno della responsabilità verso il Pianeta. L'edizione 2026 dal titolo NutriMenti si svolgerà dal 14 al 19 aprile a Fidenza, coinvolgendo diverse sedi e numerosi ospiti. “Terra Incognita inaugura la ricca programmazione che ci accompagnerà fino all'estate con festival, incontri e concerti - sottolinea il sindaco Davide Malvisi -. Un calendario ampio e variegato, sempre molto atteso dai cittadini, che è alla base della nostra politica culturale e di valorizzazione del centro storico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Scienza, cultura, musica e comunità: a Fidenza arriva la rassegna 'Terra Incognita'

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