Ternana Stefania Proietti | Triste per la situazione La liquidazione può essere un primo passo per la rinascita

La presidente della regione ha commentato la recente decisione di mettere in liquidazione la squadra di calcio di Ternana, affermando di essere dispiaciuta per la situazione. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un'intervista a una emittente televisiva locale. La liquidazione è stata annunciata come un primo passo possibile verso una futura rinascita della società sportiva.

Interviene sulla messa in liquidazione della Ternana calcio anche la presidente della Giunta regionale Stefania Proietti, intercettata dai microfoni di UmbriaTv. Per la Proietti un commento sul momento della società ma anche sui rapporti, sempre più tesi, con il sindaco di Terni Stefano Bandecchi.🔗 Leggi su Ternitoday.it Ternana a un passo dal baratro: liquidazione volontaria e futuro appeso al tribunaleLa Ternana entra ufficialmente in liquidazione volontaria dopo la decisione dell’assemblea dei soci: ora la palla passa al tribunale: si decide tra... Umbria, Stefania Proietti: “Nella capacità di essere una comunità solidale che si misura la forza di un territorio”La nostra regione custodisce un messaggio che oggi è più attuale che mai: costruire pace, ogni giorno, attraverso gesti concreti, attenzione alle...