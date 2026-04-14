Ternana l’appello | Un passo indietro della proprietà rispetto alla liquidazione Si esplorino le strade alternative
Un recente appello riguarda la situazione della Ternana Calcio, che ha annunciato di essere in liquidazione. La richiesta invita a considerare un passo indietro da parte della proprietà e a esplorare altre strade possibili. La notizia ha suscitato reazioni nel mondo dello sport e tra i cittadini, preoccupati per le ripercussioni sulla squadra e sulla comunità locale. La questione è al centro di un dibattito pubblico in attesa di sviluppi ufficiali.
“La notizia della messa in liquidazione della Ternana Calcio rappresenta un colpo durissimo, non solo per il panorama sportivo nazionale, ma per l'anima stessa della città di Terni. Cento anni di storia, passione e identità rischiano di essere cancellati con un colpo di penna, lasciando un vuoto.🔗 Leggi su Ternitoday.it
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