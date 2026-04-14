Ternana in liquidazione… e noi a fare i conti | ma vinciamole e basta!

La Ternana Calcio è ufficialmente in liquidazione, una decisione annunciata che ha portato alla sospensione degli allenamenti. A due giornate dalla fine del campionato, la squadra si trova coinvolta in questioni legali e regolamentari, mentre i giocatori e i tifosi attendono ancora di conoscere il destino sportivo e amministrativo della società. La situazione ha attirato l’attenzione di chi segue il calcio locale, tra scontri legali e incertezza sul futuro.

Arezzo – Alòoo se voleva un finale tranquillo? Macché. La Ternana Calcio va in liquidazione, non si allena e noi a due giornate dalla fine se sta qui a fare i conti co’ l’avvocati e regolamenti invece che coi punti. Roba da ridere. se non ce fosse da piangere. La situazione è questa: silenzio totale a Terni, squadra ferma e tutti che aspettano di capire che succede. Intanto la FIGC pare stiaprovando a mettece una pezza per arrivare in fondo senza far saltà tutto. Sì sì. come no. Le possibilità son due, e una peggio dell’altra: la Ternana non si presenta contro Bra e Pianese? 0-3 a tavolino e tutti a casa senza troppi drammi, oppure rifanno il film del Rimini FC? affiliazione revocata e via, classifica cancellata come se nulla fosse E lì sì che si ride.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Ternana in liquidazione… e noi a fare i conti: ma vinciamole e basta! Leggi anche: Ternana in liquidazione… e noi a fafre i conti: ma vinciamole e basta! Ternana a un passo dal baratro: liquidazione volontaria e futuro appeso al tribunaleLa Ternana entra ufficialmente in liquidazione volontaria dopo la decisione dell’assemblea dei soci: ora la palla passa al tribunale: si decide tra...