Tenta di passare in Slovenia con una patente internazionale falsa | noto truffatore nuovamente denunciato

Un uomo con precedenti per truffe agli anziani è stato nuovamente denunciato dopo aver tentato di entrare in Slovenia utilizzando una patente internazionale contraffatta. L’individuo è stato fermato da un equipaggio dei carabinieri di Duino, che hanno scoperto il tentativo di frode. Nonostante le denunce precedenti, il soggetto ha continuato a mettere in atto comportamenti illeciti, che sono stati scoperti durante il controllo.

Aveva precedenti per truffe agli anziani e non ha smesso di tentare i raggiri neanche quando un equipaggio dei carabinieri di Duino l'ha fermato. L'alt è arrivato quando è uscito dall'autostrada, allo svincolo per Fernetti: l'uomo si è fermato e, quando i militari gli hanno chiesto i documenti.🔗 Leggi su Triesteprima.it Idrissa Gueye fermato con una patente falsa al confine con la Slovenia: denunciato dalla poliziaLa polizia ha scoperto che il giocatore dell'Udinese Gueye era alla guida della sua Audi con una patente contraffatta dopo un controllo di routine al... Per truffare al test della patente ci va guidando con una patente falsa: denunciatoTentavano di superare l’esame teorico per la patente con l’aiuto di dispositivi elettronici nascosti sotto i vestiti.