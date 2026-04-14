Tennis 4ª giornata di serie C | i risultati delle 6 squadre veneziane

Si sono conclusi i match della quarta giornata del campionato di serie C di tennis con sei squadre veneziane coinvolte. I risultati ufficiali, ancora da confermare dalla Commissione gare della Fitp, riguardano incontri disputati sulla terra battuta. Le partite hanno visto protagonisti atleti e squadre della regione, con esiti che saranno ufficializzati nei prossimi giorni.

Terminata la 4ª giornata del campionato di tennis di serie C, è tempo di bilanci. Di seguito i risultati, in via di omologazione da parte della Commissione gare della Fitp, delle 6 squadre veneziane impegnate sulla terra battuta.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodayNel.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Tennis, 2ª giornata di serie C: i risultati delle squadre venezianeEsiti della 2ª giornata del campionato di tennis della serie C che vede impegnate ben 6 squadre veneziane, risultati già omologati dalla Commissione... Tennis, risultati delle 6 veneziane dopo la 3ª giornata di serie CEsiti della 3ª giornata del campionato di tennis della serie C che ha visto impegnate ben 6 squadre veneziane.