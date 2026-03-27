Tennis 2ª giornata di serie C | i risultati delle squadre veneziane

Nella seconda giornata del campionato di tennis di serie C, sei squadre veneziane sono scese in campo. I risultati sono stati ufficializzati dalla Commissione gare della Fitp e mostrano che, al momento, solo la squadra di Portogruaro continua a rappresentare la regione nel torneo. Non sono stati registrati altri successi o sconfitte ufficiali per le altre formazioni veneziane.

Esiti della 2ª giornata del campionato di tennis della serie C che vede impegnate ben 6 squadre veneziane, risultati già omologati dalla Commissione gare della Fitp: soltanto la sponda Portogruaro tiene alto il vessillo veneziano in questo difficilissimo campionato di serie C. La formazione del Porto femminile veleggia a pieni punti, short round robin. A una giornata dalla conclusione di questa regular season con i playoff già in tasca, domenica 29 marzo ospita la Canottieri Padova per il primo e secondo posto in vista del prosieguo play off. Ovviamente la stagione è molto più lunga per gli altri gironi, dove la formazione maschile sempre del Portogruaro, fa un passo falso in trasferta a Verona con lo Scaligero. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Tennis, 2ª giornata di serie C: i risultati delle squadre veneziane Articoli correlati Tennis, come hanno debuttato le 6 squadre veneziane nel campionato di serie CTerminate le gare del fine settimana, ecco gli esiti della prima giornata del campionato di tennis della serie C, che vede impegnate ben 6 squadre... Risultati e classifiche della 2ª giornata del Pool Salvezza e Promozione A2 femminileUn settore sportivo di alto livello si confronta frequentemente tra le squadre che occupano le posizioni di vertice, offrendo momenti di grande... Tutto quello che riguarda Tennis 2 giornata di serie C i... Discussioni sull' argomento Padel, i risultati della seconda giornata di Serie A e B; La seconda giornata del campionato di tennis della massima serie regionale vede il successo netto dei Park boys; Berrettini e non solo: il programma di oggi su Sky; Guerri Napoli Tennis Cup | Giorno 2 in Diretta Streaming | DAZN IT. 2 marzo, Giornata del tennis: quelle origini con la pallacorda a FirenzeIl World tennis day venne istituito il 4 marzo del 2013 nel giorno del centenario della Federazione Internazionale Tennis su prato, fondata a sua volta da dodici associazioni nazionali durante una ... lanazione.it Mancano solo due match per il Sunshine Double (indian Wells Miami). Jannik sta giocando un tennis strepitoso, questa sera ci sarà la semifinale con Zverev ore 22.00. Saremo lì tutti con il cuore a tifare per lui. In bocca al lupo Janniksin ig - facebook.com facebook SINNER IN SEMIFINALE A MIAMI Jannik domina Tiafoe in due set e continua il suo percorso senza sbavature: nessun parziale perso fin qui nel torneo. In semifinale affronterà il vincente tra Cerundolo e Zverev #Tennis #Sinner #MiamiOpen x.com