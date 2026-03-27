Tennis 2ª giornata di serie C | i risultati delle squadre veneziane

Da veneziatoday.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella seconda giornata del campionato di tennis di serie C, sei squadre veneziane sono scese in campo. I risultati sono stati ufficializzati dalla Commissione gare della Fitp e mostrano che, al momento, solo la squadra di Portogruaro continua a rappresentare la regione nel torneo. Non sono stati registrati altri successi o sconfitte ufficiali per le altre formazioni veneziane.

Esiti della 2ª giornata del campionato di tennis della serie C che vede impegnate ben 6 squadre veneziane, risultati già omologati dalla Commissione gare della Fitp: soltanto la sponda Portogruaro tiene alto il vessillo veneziano in questo difficilissimo campionato di serie C. La formazione del Porto femminile veleggia a pieni punti, short round robin. A una giornata dalla conclusione di questa regular season con i playoff già in tasca, domenica 29 marzo ospita la Canottieri Padova per il primo e secondo posto in vista del prosieguo play off. Ovviamente la stagione è molto più lunga per gli altri gironi, dove la formazione maschile sempre del Portogruaro, fa un passo falso in trasferta a Verona con lo Scaligero. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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