Tempesta d’amore anticipazioni al 24 aprile | Sophia organizza un’esposizione di gioielli

Nelle puntate di questa settimana, viene mostrata Sophia che si occupa di organizzare un’esposizione dedicata ai gioielli realizzati da Larissa. La scena si svolge tra preparativi e incontri con altri personaggi, mentre si avvicina la data dell’evento. La narrazione si concentra sulla pianificazione e sulle attività legate alla mostra, senza approfondire le motivazioni o i risvolti emotivi dei protagonisti.

Tempesta d’amore, anticipazioni dal 20 al 24 aprile. Sophia organizza un’esposizione dei gioielli creati da Larissa. Sophia organizza un’esposizione dei gioielli creati da Larissa e coinvolge Henry nella speranza di far avvicinare i due. Dopo essere stato quasi investito da Greta a causa della sua distrazione, Miro si rende conto grazie a Lale di dover lasciar andare una volta per tutte Lilly, continuano le anticipazioni di Tempesta d'amore. Vincent sostituisce Markus in un’escursione a cavallo con Katja, finendo per avvicinarsi ulteriormente a quest’ultima. Poco dopo i due si ritrovano in ascensore e tra loro esplode la passione.Con grande sollievo di tutti, Yannik accetta di restare a Bichlheim e occuparsi dello studio medico di Michael.🔗 Leggi su 2anews.it

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