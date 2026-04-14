Nel match dei quarti di finale di Champions League, il Barcellona si trova in vantaggio sull’Atletico Madrid grazie a un gol di Ferran Torres. La gara si sta giocando al Metropolitano, impianto della squadra madrilena. Nel frattempo, a Liverpool, le due squadre sono ferme sul punteggio di 0-0, senza reti segnate fino a questo momento.

Il ritorno dei quarti di finale di Champions League vede il Barcellona in vantaggio sul campo contro l’Atletico Madrid, mentre a Liverpool le squadre si contendono lo 0-0. Al Metropolitano, i Colchoneros tentano la rimonta dopo il doppio colpo subito dai blaugrana, che hanno invece mantenuto il controllo del risultato grazie alla rapidità di Ferran Torres e Lamine Yamal. Tempesta catalana al Metropolitano e reazione dei Colchoneros. La sfida tra Atletico Madrid e Barcellona è esplosa immediatamente. Già al quarto minuto, un errore nel centrocampo biancorosso ha permesso a Lamine Yamal di recuperare il pallone e servire un assist fulmineo a Ferran Torres, che ha poi battuto Musso con un tocco secco per l’1-0.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tempesta Barça al Metropolitano: Ferran Torres spacca l’Atletico

LIVE Alle 21 Atletico-Barcellona, le ultime: Griezmann- Alvarez per Simeone, Flick riparte da Ferran Torres(4-2-3-1): Joan Garcia; Araujo, Koundé, Eric Garcia, Cancelo; De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Fermin Lopez, Rashford; Ferran Torres.

Atlético vs Barça: 2,7 gol a partita e la fortezza del MetropolitanoIl Metropolitano accoglie sabato 4 aprile 2026 lo scontro tra Atlético Madrid e FC Barcelona, una sfida che funge da preludio al quarto di finale di...