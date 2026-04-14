Telefonate mute non dire mai ‘Pronto?’ | il vero motivo di queste chiamate e perché preoccuparsi

Negli ultimi tempi, molte persone segnalano di ricevere telefonate in cui rispondono, ma dall'altra parte non si sente nulla. In alcuni casi, chi riceve la chiamata evita di usare frasi come «Pronto?» e preferisce rimanere in silenzio. Questo fenomeno ha attirato l’attenzione di chi cerca di capire cosa ci sia dietro queste comunicazioni, che sembrano sempre più frequenti e inspiegabili.

Le chiamate arrivano, si risponde, ma dall’altra parte c’è solo silenzio. Un fenomeno sempre più diffuso che molti interpretano come qualcosa di sospetto. La maggior parte delle telefonate mute nasce da sistemi automatizzati utilizzati dai call center. Si tratta dei cosiddetti “predictive dialer”, software che compongono numeri in modo massivo per ottimizzare il lavoro degli operatori. Il meccanismo è semplice: il sistema chiama contemporaneamente più persone e collega l’operatore solo al primo che risponde. Gli altri, invece, restano in attesa senza interlocutore, generando quella sensazione di silenzio improvviso. In pratica, non è un errore: è una strategia per aumentare l’efficienza.🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Telefonate mute, non dire mai ‘Pronto?’: il vero motivo di queste chiamate e perché preoccuparsi Strane chiamate dalla Danimarca: cosa fare e perché non dovresti rispondere alle telefonate da numeri con +45Chiamate da numeri danesi (+45) sempre più frequenti in Italia: spesso si tratta di truffe tramite spoofing, wangiri o false offerte: come... Ti hanno appena chiamato e riattaccato? Cosa rischi e come difenderti dalle telefonate muteUna chiamata che si interrompe subito può sembrare innocua, ma dietro il silenzio si nascondono meccanismi poco noti.