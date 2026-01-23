Strane chiamate dalla Danimarca | cosa fare e perché non dovresti rispondere alle telefonate da numeri con +45

Negli ultimi tempi, numeri danesi con prefisso +45 sono diventati più frequenti nelle chiamate in Italia. Spesso si tratta di tentativi di truffa tramite tecniche come lo spoofing, wangiri o false offerte. È importante saper riconoscere questi contatti e sapere come comportarsi, evitando di rispondere a chiamate sospette. In questa guida, vedremo cosa fare e perché è consigliabile non rispondere a numeri provenienti dalla Danimarca con il prefisso +45.

