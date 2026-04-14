Teatro a La Spezia | lo spettacolo per sostenere l’Hospice di Sarzana
Venerdì 17 aprile, alle 21, il Teatro Dialma Ruggiero di La Spezia ospiterà lo spettacolo
Venerdì 17 aprile alle ore 21, il palcoscenico del Teatro Dialma Ruggiero a La Spezia ospiterà la messa in scena di Buona libertà, l’ultima proposta della Compagnia degli Evasi. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Associazione CulturAutismo O.d.V., realtà che opera per promuovere la valorizzazione e la sensibilizzazione verso le persone con autismo, con l’obiettivo di trasformare l’arte in un veicolo di sostegno sociale concreto. Un ponte di solidarietà tra l’inclusione e le cure palliative. L’aspetto più rilevante di questa serata non risiede solo nella qualità artistica, ma nella catena di solidarietà che si è attivata tra diverse realtà del tessuto associativo ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu
Al Teatro Bolivar di Napoli uno spettacolo per sostenere il Centro La TendaIl Teatro Bolivar di Napoli ospiterà uno spettacolo teatrale “Mettiteve a fa’ ll’ammore cu me” che andrà in scena mercoledì 15 aprile alle ore 20:00...