Venerdì 17 aprile, alle 21, il Teatro Dialma Ruggiero di La Spezia ospiterà lo spettacolo

Venerdì 17 aprile alle ore 21, il palcoscenico del Teatro Dialma Ruggiero a La Spezia ospiterà la messa in scena di Buona libertà, l’ultima proposta della Compagnia degli Evasi. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Associazione CulturAutismo O.d.V., realtà che opera per promuovere la valorizzazione e la sensibilizzazione verso le persone con autismo, con l’obiettivo di trasformare l’arte in un veicolo di sostegno sociale concreto. Un ponte di solidarietà tra l’inclusione e le cure palliative. L’aspetto più rilevante di questa serata non risiede solo nella qualità artistica, ma nella catena di solidarietà che si è attivata tra diverse realtà del tessuto associativo ligure.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Teatro a La Spezia: lo spettacolo per sostenere l’Hospice di Sarzana

Al Teatro Bolivar di Napoli uno spettacolo per sostenere il Centro La TendaIl Teatro Bolivar di Napoli ospiterà uno spettacolo teatrale “Mettiteve a fa’ ll’ammore cu me” che andrà in scena mercoledì 15 aprile alle ore 20:00...