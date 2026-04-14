Taranto sotto sopra – i segreti sotterranei

Domenica 19 aprile si svolgerà un percorso guidato nel centro storico di Taranto, con partenza alle 10.00 e ritrovo alle 09.50. L’itinerario si concentrerà sulle aree sotterranee della città, offrendo ai partecipanti la possibilità di esplorare le strutture sepolte e i luoghi nascosti sotto la superficie. L’attività si concentrerà sulla scoperta di questi ambienti, accompagnando i visitatori in un viaggio tra passato e presente.

Domenica 19 aprileRitrovo ore 09.50 Partenza ore 10.00Taranto Sotto Sopra – I Segreti Sotterranei Un affascinante percorso a ritroso nel tempo alla scoperta del cuore sotterraneo di Taranto. Al di sotto del piano di calpestio della città vecchia si cela un mondo nascosto, fatto di passaggi.🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di s. Martino “Segreti sotterranei della città vecchia”