Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di s Martino Segreti sotterranei della città vecchia

Sabato 31 gennaio – ore 16.30Bari Sotto – Sopra con apertura straordinaria di S. Martino“Segreti sotterranei della città vecchia”Un percorso affascinante tra luci e profondità, alla scoperta della Bari che vive sopra e sotto i nostri passi.Inizieremo dal succorpo della Cattedrale di San Sabino, un vero viaggio nel tempo tra domus romane, mosaici paleocristiani e strutture bizantine perfettamente conservate.Proseguiremo nella ex chiesa di S. Martino dove potremo ammirare l'affresco della Madonna Orante da poco restaurato, la tomba di Smaragdo e i resti della chiesa medievale.Il percorso si concluderà nella magica atmosfera di Santa Maria del Buonconsiglio, impreziosita dai suoi straordinari tappeti musivi del IX–XI secolo, tra i più affascinanti dell’intera Puglia.🔗 Leggi su Baritoday.it

