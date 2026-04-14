Il ministro ha espresso gratitudine a un esponente di spicco di Forza Italia per il contributo dato alla guida dei deputati del partito. Ha inoltre rivolto auguri a un altro esponente del partito, senza specificare i motivi. La dichiarazione si inserisce in un contesto di ringraziamenti e riconoscimenti pubblici tra membri del partito.

"Ringrazio Paolo Barelli per il lavoro svolto alla guida dei deputati di Forza Italia. Concreto, leale, efficiente, ha sempre lavorato nell'interesse del partito, senza personalismi, contribuendo alla crescita consistente del gruppo parlamentare e dei consensi che Forza Italia ha avuto dalle elezioni europee in poi. Il suo lavoro sarà ancora prezioso per il futuro del nostro movimento. A Enrico Costa, neo Presidente del Gruppo FI Camera, certo della sua esperienza, delle sue capacità e competenze, faccio i migliori auguri di buon lavoro. Politico che conosco da molti anni, sono convinto che guiderà con serietà e determinazione i deputati di Forza Italia di cui mi onoro di far parte".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tajani ringrazia Barelli 'prezioso per futuro di FI', gli auguri a Costa

Enrico Costa nuovo capogruppo FI alla Camera, prende il posto di BarelliIl deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera.