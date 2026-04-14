Massimo Taibi, ex portiere del Milan durante gli anni Novanta, ha condiviso un aneddoto riguardante il periodo in cui vestiva la maglia rossonera. Nel corso di un’intervista, ha descritto l’atteggiamento e le qualità di alcuni compagni di squadra, ricordando in particolare le caratteristiche di Van Basten, definendolo come una “gazzella” per l’eleganza unica in campo. Ha anche menzionato un episodio che coinvolge Costacurta, senza però fornire dettagli specifici.

Massimo Taibi, ex portiere del Milan ( stagione 1990-1991), è stato intervistato dai microfoni di Gazzetta.it. L'ex estremo difensore rossonero, ad oggi direttore sportivo della Pistoiese, ha voluto raccontare aneddoto legato al Milan, per poi spostarsi a parlare di Marco Van Basten, suo ex compagno di squadra. Ecco, di seguito, le sue parole: Come Van Basten? "Marco era una gazzella. Restavo spesso con lui a calciare a fine allenamento. Aveva un’eleganza unica, qualsiasi cosa facesse". Un aneddoto su quel Milan? "Una volta ci fu una discussione tra Ziege e Costacurta, in cui il tedesco rimproverava i senatori di fare poco gruppo fuori dal campo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Taibi: “Van Basten una gazzella. Eleganza unica. Vi racconto un’aneddoto su Costacurta…”

Taibi: “Berlusconi era informato su tutto. Van Basten? Eleganza unica. Una volta Costacurta…”Massimo Taibi, ex portiere, tra le altre, del Milan (1990-1991), è stato intervistato dai microfoni di Gazzetta.

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Taibi e l'esperienza al Milan: Con Capello non ci siamo trovati, Van Basten aveva un’eleganza unica. Quando incontrai Berlusconi...Massimo Taibi, ex portiere rossonero, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della sua esperienza al Milan: Che emozione! Ricordo il primo giorno: arrivai in sala da pranzo ... milannews.it