Taibi | Berlusconi era informato su tutto Van Basten? Eleganza unica Una volta Costacurta…

Massimo Taibi, ex portiere con esperienze in diverse squadre di calcio, ha recentemente rilasciato alcune dichiarazioni riguardo a figure pubbliche e momenti della sua carriera. Tra i temi affrontati, ha affermato che l’ex presidente del consiglio era a conoscenza di molte questioni e ha commentato sullo stile di gioco di un noto allenatore olandese. Inoltre, ha ricordato un episodio con un ex calciatore italiano durante una partita.

Massimo Taibi, ex portiere, tra le altre, del Milan (1990-1991), è stato intervistato dai microfoni di Gazzetta.it. L'ex calciatore rossonero, ad oggi 56enne direttore sportivo della Pistoiese, ha voluto raccontare la sua stagione al servizio del Milan, dove giocava in compagnia di Marco Van Basten. Taibi, successivamente, ha voluto svelare alcuni aneddoti e racconti legati al mondo rossonero, per poi terminare raccontando l'incontro avuto con Silvio Berlusconi. Ecco, di seguito, le sue parole: Poi si ritrovò al Milan. "Che emozione! Ricordo il primo giorno: arrivai in sala da pranzo e c’era solo Gullit che prendeva il caffè. Ci presentammo, io l’avevo visto solo nelle figurine".🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Taibi: “Berlusconi era informato su tutto. Van Basten? Eleganza unica. Una volta Costacurta…” Leggi anche: Galli su Sacchi: “Scelta clamorosamente felice di Berlusconi”, poi il retroscena su Van Basten Filippo Galli riavvolge il nastro del suo Milan vincente: «Berlusconi ci disse questo il primo giorno…Ecco due aneddoti su Van Basten e Gullit»Bologna, dentro al futuro di Orsolini: rinnovo in stand-by e sirene dall’Arabia Saudita.