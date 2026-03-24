Filippo Galli, ex calciatore del Milan, è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' e ha commentato la scelta di Berlusconi riguardo a Sacchi. Ha definito la decisione come

Oggi Filippo Galli è tornato a parlare del Milan. L'ex difensore rossonero è intervenuto in una ricorrenza particolarmente significativa: i 40 anni dall'inizio della presidenza di Silvio Berlusconi. Era infatti proprio in questo giorno, quattro decenni fa, che il 'Cavaliere' assumeva la guida del club rossonero. Per celebrare l'anniversario, 'La Gazzetta dello Sport' ha raccolto il racconto dell'ex difensore, tra ricordi, curiosità e retroscena legati a uno dei periodi più gloriosi della storia del Milan. In particolare, l'attuale responsabile dell'area metodologica del Parma si è soffermato a raccontare alcuni retroscena su due protagonisti dell'epoca berlusconiana: vale a dire Marco Van Basten e Arrigo Sacchi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Galli su Sacchi: “Scelta clamorosamente felice di Berlusconi”, poi il retroscena su Van Basten

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