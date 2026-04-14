Supertrebbiano la fiera mercato a Spoleto

A Spoleto riprende l’appuntamento con Supertrebbiano, la fiera mercato dedicata al trebbiano spoletino e ai produttori vinicoli locali. La manifestazione si svolge nel centro della città e si focalizza sulla promozione del vino e delle eccellenze del territorio umbro. Durante l’evento vengono presentate diverse varietà di trebbiano e prodotti correlati delle aziende vinicole della zona. La fiera si svolge in una giornata dedicata alla cultura enologica del territorio.

Torna a Spoleto Supertrebbiano, la fiera mercato che celebra il trebbiano spoletino, i suoi produttori vinicoli e tutto il territorio umbro. Oltre 15 cantine provenienti da ogni parte della regione e piccoli produttori di eccellenze alimentari locali saranno al centro della manifestazione che si.🔗 Leggi su Perugiatoday.it La fiera del vintage fa brillare la Pasquetta all’ex mercato dei fioriLunedì, il giorno di Pasquetta, la volta dell’ex mercato dei fiori di Pescia sarà di nuovo invasa da appassionati e curiosi che apprezzeranno gli... Fiera Pessima: 20 enti del terzo settore animano la fieraNel cuore pulsante della storica Fiera Pessima, l’Officina Sociale ha trasformato la tradizionale campionaria messapica in un laboratorio vivente di...