Sulle strade di Bari 10 morti e 4mila incidenti in un anno | parte la campagna per la sicurezza alla guida
A Bari, nel corso dell’ultimo anno, si sono registrati dieci decessi e più di quattromila incidenti stradali. Questi dati hanno portato le autorità locali a riaccendere le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza alla guida, concentrandosi in particolare sui giovani conducenti. La ripresa delle attività di prevenzione mira a ridurre il numero di incidenti e a promuovere comportamenti più responsabili sulle strade della città.
Dieci morti e oltre quattromila incidenti in un anno. Sono i numeri che fotografano la situazione della sicurezza stradale a Bari nel 2025 e che hanno spinto istituzioni e forze dell’ordine a rilanciare le attività di prevenzione, con particolare attenzione ai più giovani.Il dato emerge nel corso.🔗 Leggi su Baritoday.it
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Otto morti sulle strade, tra le vittime tre ragazzi: Gli incidenti a Roma, Milano, Venezia, La Spezia, Potenza e IserniaSette incidenti in poche ore sulle strade italiane costati la vita a otto persone, tra cui tre ragazzi, di cui uno appena sedicenne.
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