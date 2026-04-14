Sulle strade di Bari 10 morti e 4mila incidenti in un anno | parte la campagna per la sicurezza alla guida

A Bari, nel corso dell’ultimo anno, si sono registrati dieci decessi e più di quattromila incidenti stradali. Questi dati hanno portato le autorità locali a riaccendere le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza alla guida, concentrandosi in particolare sui giovani conducenti. La ripresa delle attività di prevenzione mira a ridurre il numero di incidenti e a promuovere comportamenti più responsabili sulle strade della città.