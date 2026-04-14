Sul Lago di Como davanti a Laglio la maxi esercitazione | uomo armato sul traghetto e salvataggi in acqua

Nelle acque del Lago di Como, davanti a Laglio, si è svolta oggi una vasta esercitazione navale congiunta chiamata “Lago di Como 2026”. L'evento ha simulato un uomo armato a bordo di un traghetto e operazioni di salvataggio in acqua, coinvolgendo diverse forze di sicurezza e soccorso. La simulazione ha avuto luogo in occasione della Giornata internazionale del mare, con l’obiettivo di testare le capacità di intervento in situazioni di emergenza.

Una scena che sembrava reale, ma che era in realtà una complessa esercitazione. Nelle acque del Lago di Como, davanti a Laglio, si è svolta oggi, 14 aprile 2026, l’esercitazione navale congiunta “Lago di Como 2026”, organizzata in occasione della Giornata internazionale del mare.L’attività.🔗 Leggi su Quicomo.it Accoltellamenti sul traghetto e nave alla deriva, ma solo per finta: maxi-esercitazione sul LarioComo, 14 aprile 2026 – Imponente esercitazione navale questa mattina, martedì 14 aprile, sul Lago di Como, in occasione della giornata internazionale...