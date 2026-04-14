Studentessa trasforma i prof in protagonisti BL | arriva il teaser
L’immaginazione di una studentessa scuote le fondamenta della vita scolastica nel nuovo teaser di Absolute Value of Romance. La trama segue Yeo Eui Ju, interpretata da Kim Hyang Gi, una liceale che trasforma i propri insegnanti nei protagonisti di un romanzo BL segreto. Il 17 aprile alle ore 20:00 KST, su Coupang Play, si scoprirà come la realtà colpisca duramente la protagonista quando gli uomini che ha trasformato in personaggi letterari incroceranno il suo cammino in modi del tutto imprevisti. I volti reali dietro le pagine del romanzo immaginario. Il materiale promozionale appena rilasciato offre uno sguardo ravvicinato sul cast e sulle dinamiche che alimentano la creatività di Yeo Eui Ju.🔗 Leggi su Ameve.eu
Studentessa trasforma professori in eroi BL: il successo di Absolute ValueIl mondo dello streaming si prepara a un nuovo capitolo con il drama Absolute Value of Romance, dove la studentessa Yeo Eui Ju trasforma i suoi...
Romanzi BL e professori: arriva Absolute Value of RomanceKim Hyang Gi interpreterà Yeo Eui Ju in Absolute Value of Romance, una nuova produzione di Coupang Play che debutterà il 17 aprile alle ore 20:00 KST.
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