Una nuova serie arriverà sulla piattaforma Coupang Play il 17 aprile alle 20:00 KST. La produzione si intitola Absolute Value of Romance e vede nel cast l’attrice Kim Hyang Gi, che interpreterà il personaggio di Yeo Eui Ju. La trama ruota attorno a romanzi di genere BL e insegnanti, senza ulteriori dettagli sulla narrazione.

Kim Hyang Gi interpreterà Yeo Eui Ju in Absolute Value of Romance, una nuova produzione di Coupang Play che debutterà il 17 aprile alle ore 20:00 KST. La trama ruota attorno a una studentessa che scrive segretamente un romanzo BL utilizzando i propri professori come protagonisti, prima che la realtà si intrecci con la finzione in modi imprevisti. Le immagini recentemente pubblicate mostrano l’attrice principale con un look caratterizzato da una frangia corta e irregolare, accompagnata da uno sguardo luminoso che sottolinea l’estetica della sua protagonista. Il racconto esplora il passaggio da una vita scolastica tranquilla a una fase decisamente più turbolenta, causata dagli incontri casuali tra la ragazza e gli uomini che ha idealizzato nelle sue pagine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romanzi BL e professori: arriva Absolute Value of Romance

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