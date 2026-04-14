Abbiamo parlato con due registi che hanno lavorato a un film che racconta storie di donne, uomini e comunità. Durante l’incontro, hanno spiegato come hanno scelto le situazioni da rappresentare e quali aspetti hanno deciso di mettere in evidenza. I registi hanno condiviso il percorso di creazione del film, descrivendo le decisioni prese e le tematiche affrontate nel progetto.

Abbiamo incontrato Paola Traverso e Vincenzo Franceschini, registi di Storie di donne, uomini e comunità, per farci raccontare la costruzione del loro film. Tra silenzi e resistenza quotidiana, Storie di donne, uomini e comunità nasce da un cammino lungo. Tra territori del nostro paese, un viaggio che è sia fisico che politico e racconta luoghi segnati dall'abbandono, dalla crisi e dalla marginalità, geografica che sociale. Luoghi in cui, però, qualcosa nasce e cresce, in cui nuove forme di collaborazione e cura del territorio si incontrano e provano a innescare il cambiamento. Dopo il debutto del 13 aprile a Roma, il film prosegue il suo cammino nelle sale per incontrare il pubblico e continuare a costruire, come le storie che racconta, una connessione.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Storie di donne, uomini e comunità, la parola ai registi: “Abbiamo cercato situazioni in cui fermarci”

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