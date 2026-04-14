Durante il Vinitaly, il governo italiano ha annunciato la sospensione del rinnovo automatico dell’accordo di difesa con Israele. La decisione rappresenta un cambiamento nelle relazioni tra i due paesi, senza ulteriori dettagli o spiegazioni ufficiali. La notizia ha attirato l’attenzione dei media e ha suscitato reazioni politiche e diplomatiche. La sospensione entrerà in vigore a seguito di un procedimento formale previsto dalla normativa vigente.

Dal palcoscenico del Vinitaly arriva una presa di posizione che va ben oltre il contesto fieristico e assume un forte valore politico: il governo italiano ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell’ accordo di difesa con Israele. Una scelta che segna una discontinuità evidente rispetto agli anni passati, durante i quali Roma aveva mantenuto una linea di sostegno costante nei confronti di Tel Aviv e del governo guidato da Benjamin Netanyahu. Questa volta, però, l’esecutivo di Giorgia Meloni ha deciso di fermarsi, interrompendo un automatismo che durava dal 2016 e che riguardava un memorandum d’intesa cruciale per la cooperazione militare tra i due Paesi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Stop”. L’annuncio a sorpresa di Giorgia Meloni che cambia i rapporti tra Italia e Israele

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