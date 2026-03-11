Stipendio marzo 2026 arrivano gli arretrati anche per docenti e ATA con supplenza breve

A marzo 2026 arriveranno gli arretrati degli stipendi per i docenti e il personale ATA con contratti di supplenza breve e saltuaria, secondo le disposizioni del nuovo CCNL 20222024. La procedura di pagamento riguarda specificamente coloro che hanno svolto supplenze di breve durata e sarà effettuata nel mese di marzo. La misura interessa lavoratori di diversi ordini di scuola, coinvolgendo anche il personale con contratti temporanei.

Per il personale docente con contratto di supplenza breve e saltuaria ha previsto una specifica lavorazione nel mese di marzo 2026 per l'applicazione del CCNL 20222024.