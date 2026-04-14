Stile Disney e anima da FPS puro | Mouse PI For Hire è sorprendente

Mouse P.I. For Hire è un videogioco che combina uno stile visivo ispirato a Disney con un gameplay in prima persona tipico degli sparatutto. Dal suo annuncio, molti si sono chiesti se il prodotto finale sarà in grado di soddisfare le aspettative create, considerando le caratteristiche che sono state mostrate finora. La sua presentazione ha suscitato interesse tra gli appassionati di generi diversi, tra chi ama l’aspetto narrativo e chi preferisce l’azione immediata.

Sin dal suo annuncio, l’attenzione che ha avuto Mouse P.I. For Hire è di quelle per cui la domanda principale è sapere se il risultato finale potrà o meno rispettare le (alte?) aspettative che indubbiamente hanno cominciato a covare nei nostri sogni ideali. Sulla carta il progetto è di quelli folli: un FPS purissimo, che strizza l’occhio alla frenesia e velocità degli ultimi Doom, andando ad incontrare uno stile estetico cartoonesco da progetto d’animazione Disney in stile Steamboat Willie. I ragazzi di Fumi Games hanno preso una libera ispirazione anche dall’incredibile successo di Cuphead, almeno nella certezza di avere un certo tipo di risposta nel presentare un gioco con un certo stile grafico.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Stile Disney e anima da FPS puro: Mouse P.I. For Hire è sorprendente MOUSE: P.I. for Hire slitta ancora: Annunciata la nuova data ufficiale dello sparatutto noirPlaySide e Fumi Games hanno annunciato ufficialmente un nuovo rinvio per MOUSE: P.