Stasera tutto è possibile oggi 11 marzo | la seconda puntata a tema ‘Step Duel’

Stasera alle 21.20 su Rai 2 va in onda la seconda puntata di ‘Stasera tutto è possibile’, il comedy show condotto da Stefano De Martino. La trasmissione questa volta ha come tema ‘Step Duel’ e vede protagonisti diversi comici e ospiti che si sfidano tra giochi e sketch divertenti. La puntata prevede momenti di intrattenimento e interazioni con il pubblico presente in studio.

(Adnkronos) – Torna oggi, mercoledì 11 marzo, alle 21.20 su Rai 2, ‘Stasera tutto è possibile’, il comedy show condotto da Stefano De Martino con il secondo appuntamento a tema ‘Step Duel’. Tra gli ospiti: Francesco Paolantoni, Biagio Izzo, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Brenda Lodigiani, Nek, Aurora Leone e Fabio Balsamo dei ‘The Jackal’. Tornerà, poi, Claudio Lauretta nei panni di Gerry Scotti. La parola d’ordine dello show – in onda, come da tradizione, dall’Auditorium Rai di Napoli – resta la stessa di sempre: divertirsi, tra leggerezza e risate. Tutti gli ospiti si mettono in gioco e improvvisano nelle varie prove, a cominciare dall’immancabile icona del programma: ‘La Stanza inclinata’. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

