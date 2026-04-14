Stasera in tv martedì 14 aprile | Attacco al potere

Questa sera, martedì 14 aprile, sui principali canali televisivi sarà trasmesso il film

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 14 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 14 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Cast: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Melissa Leo, Radha Mitchell, Morgan Freeman, Ashley Judd, Dylan McDermott, Cole Hauser, Angela Bassett Attacco al potere - Olympus Has Fallen (Olympus Has Fallen) è un film del 2013 diretto da Antoine Fuqua con protagonista Gerard Butler. Un piccolo...🔗 Leggi su 2anews.it

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