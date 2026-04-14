Spasticità | la rivoluzione del freddo che blocca gli spasmi muscolari

Una struttura ospedaliera nel nord Italia ha introdotto un nuovo trattamento per la spasticità muscolare che utilizza il freddo. Questa tecnica consiste nell'applicazione mirata di temperature basse per ridurre gli spasmi muscolari. La metodologia, sviluppata presso un centro specializzato, mira a migliorare la gestione di questa condizione attraverso un approccio innovativo e non invasivo. La procedura sta suscitando interesse tra i professionisti del settore sanitario.

Presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, una nuova metodologia basata sull’applicazione mirata del freddo sta trasformando la gestione della spasticità muscolare. Attraverso la tecnica della crioneurolisi, i medici veronesi riescono a contrastare le contrazioni involontarie senza ricorrere ai farmaci, offrendo una via d’uscita concreta alla rigidità che affligge molti pazienti con danni al sistema nervoso centrale. La precisione termica che agisce sul nervo. Il cuore tecnologico di questo intervento risiede in un dispositivo estremamente sofisticato che utilizza un ago di dimensioni infinitesimali. La punta di questo strumento è in grado di generare una minuscola sfera di ghiaccio proprio nel punto necessario per intervenire sul sistema nervoso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spasticità: la rivoluzione del freddo che blocca gli spasmi muscolari Dolori muscolari e articolari: perché peggiorano col freddo e come gestirliQuando arriva il freddo e calano le temperature spesso la percezione dei dolori muscolari e articolari aumenta, fino a diventare anche molto... Leggi anche: Parco Natura Viva e gli “atleti del freddo” che fanno impallidire quelli olimpici