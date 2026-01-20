Dolori muscolari e articolari | perché peggiorano col freddo e come gestirli

Con l’arrivo del freddo, molti avvertono un aumento di dolori muscolari e articolari. Le basse temperature possono influenzare la sensibilità e la rigidità delle articolazioni, aggravando i sintomi. Conoscere le cause e adottare alcune strategie può aiutare a gestire meglio questi disturbi durante i mesi più freddi. In questo articolo, esploreremo perché il freddo influisce sui dolori e come affrontarli in modo efficace.

Quando arriva il freddo e calano le temperature spesso la percezione dei dolori muscolari e articolari aumenta, fino a diventare anche molto fastidiosa: ma è solo un’impressione? No, è un fenomeno reale, e avviene per diversi motivi. Anche se il freddo – da solo – non provoca direttamente dolori articolari, può invece accentuarli se sono già presenti, peggiorando la situazione e rendendo più difficile gestirli. Il freddo agisce su una serie di meccanismi fisiologici che accentuano i dolori muscolari e articolari. In particolare, le basse temperature influenzano il modo in cui funzionano le articolazioni: Il freddo riduce la circolazione periferica, aumentando la sensazione di rigidità Il freddo rende meno fluido il liquido sinoviale, il liquido che riduce l’attrito tra le ossa e protegge le cartilagini Il freddo diminuisce l’elasticità di muscoli, tendini e legamenti Il freddo aumenta la sensibilità del sistema nervoso agli stimoli dolorosi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

